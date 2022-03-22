Sosyal Medya yıkılıyor: Tatar'a Uluslararası GAP Oscarı, Yılın Devlet Adamı Ödülü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a GAP Gazeteciler Birliği tarafından “Yılın en başarılı devlet adamı” ödülü verildi, sosyal medya yıkıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, GAP Gazeteciler Birliği, “Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını uluslararası alanda savunmada ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunmasında gösterdiği gayret” nedeniyle Tatar’ı yılın en başarılı devlet adamı ödülüne layık gördü.

Tatar’ın ödül haberi sosyal medyada büyük ilgi görüldü, eleştirilere neden oldu, ‘şaka’ olarak yorumlandı.