Tufan Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Eskisi istikrarlı bir şekilde iki ay sürdü. Şimdi bu arkadaşlar "yenisi"ni kuracaklar. Birbirileriyle hükumet kurma görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerinin sonunda Bakanlar Kurulu listesini büyük bir ciddiyetle Cumhurbaşkanına sunacaklar. Sonra listeyi Meclis'te okuyacaklar. Sonra "yeni hükumet programı" okunacak. Ardından "yeni hükumet programı" üzerinde görüşmeler yapılacak. Onun ardından güven oylaması yapılacak. Bu arada bugüne kadar Meclis'e sevk ettikleri yasa tasarıları kadük olacak. Onları yeniden Meclis'e sevk edecekler... Arada "onaylanmayan bakanlar" falan olursa iş daha da uzayacak. Bu uzun uzadıya süreç yaşanırken Mart ayı elektrik faturaları, alkollü içki zammı, hala Meclis'e ulaşmayan Protokol falan bekleyecek. Acelemiz yok! Hele bu arkadaşlar insanlarımız krizin altında ezilirken bütün bu sorumsuzluk ve ciddiyetsizliği büyük bir ciddiyetle ve törenle yerine getirsinler ondan sonra bakarız!"