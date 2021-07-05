Sokağa Çıkma Yasağı: Saat 00.12



Ülkemizde Covid-19 pozitif vaka sayısı yeniden tırmanışa geçerken, açıklanan tedbirlere uyulmadığı gibi bu yönde denetim olmaması da dikkat çekiyor.

Sokağa Çıkma Yasağı’nın başladığı gece yarısından sonra özellikle hafta sonları önemli bir çoğunluğun bu düzenlemeyi de dikkate almadığı göze çarptı.

Bu fotoğraf geçtiğimiz cuma akşamı saat 00.12’de Lefkoşa’daki Altınbaş Petrol Trafik Işıkları’nda çekildi.

Düğünlerdeki yoğunluk, sokaklara da taştı.

Yaz mevsimine, insanların çoğunlukla açık alanda bulunmasına ve aşılama çalışmalarına rağmen günlük vaka sayıları tırmanıyor.

Hükümet çoğunlukla nisap, kurultay, bakanlık, atama gibi gündemlerle yoğrulurken, başıboşluğun hüküm sürdüğü Kıbrıs’ın kuzeyinde tam bir savrulma yaşanıyor.