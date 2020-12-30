Sokağa çıkma yasağı Resmi Gazete'de
Sokağa çıkma yasağı resmi gazetede yayınlayarak yasallaştı.
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Sokağa çıkma yasağı resmi gazetede yayınlayarak yasallaştı.
Buna göre 31/12/2020 tarihinden 04/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 22.00’dan itibaren sabah 05:00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacak.
Sağlık Üst Komitesi'nin diğer kararları da Resmi Gazete'de yayınlandı.
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