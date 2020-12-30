Sokağa çıkma yasağı Resmi Gazete'de

Sokağa çıkma yasağı resmi gazetede yayınlayarak yasallaştı.

Buna göre 31/12/2020 tarihinden 04/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 22.00’dan itibaren sabah 05:00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacak.

Sağlık Üst Komitesi'nin diğer kararları da Resmi Gazete'de yayınlandı.