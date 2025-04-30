"Sizin milli davanız Kıbrıs değildir, sizin davanız hesaplarınıza akan kirli paralardır"

TBMM Genel Kurulu'nda CHP KKTC merkezli ''yolsuzluk ve rüşvet'' iddialarının araştırılması için verdiği öneri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, önerinin gerekçesini açıklamak için çıktığı kürsüde “Sizin milli davanız Kıbrıs değildir. Sizin davanız cüzdanlarınız, banka hesaplarınız ve o hesaplara akan kirli paralardır” dedi.

Tan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kendilerine iltifat eden herkes yerli ve milli, suçlarını kabahatlerini konuşan herkes ise vatan haini. Konumuz, Kıbrıs. Milli davamız. Bize emanet edilen Kıbrıs bugün sizin sayenizde kumar, fuhuş, yasadışı bahis, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve kara para aklama merkezine dönüşmüş durumda. KKTC’nin ve Kıbrıs Türkünün itibarını yerle bir eden bu durum bir günde ortaya çıkmadı. Son 20 yılın AKP hükümetleri döneminde hız kazandı. Görüyoruz ki bugün tamamen kontrolden çıkmış vaziyette.”

Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la ilgili ortaya atılan iddialara da dikkat çekerek, “Koskoca Türkiye Dışişleri Bakanının adı organize suç lideri Halil Falyalı’nın öldürülmesinden sonra AKP’nin siyasi elitlerine şantaj için çekilmiş görüntüleri kurtarma operasyonu ile anılıyor. İddialara göre Fidan sırf kasetleri teslim alsın diye Lefkoşa’ya Falyalı’nın iş ortağı Yasin Ekrem Serim’i Büyükelçi tayin ediyor. Falyalı ve Serim ortaklığı KKTC basınında belgelenmiş bulunuyor. Serim, Erdoğan ve Fidan nezdinde o kadar güvenilir ki Lefkoşa görevinden önce bakan yardımcılığıyla da ödüllendirilmişti. İddialar doğruysa Fidan böyle bir talimatı Dışişleri Bakanlığından yani meslekten büyükelçiye zaten veremeyecekti” dedi.

İktidarın Kıbrıs politikasını da eleştiren Tan, şu sözleri kullandı:

“Biz Kıbrıs sorununa diplomatik çözüm önerdiğimizde bugün bize saldıran AKP, iktidara geldiği ilk yıllarda çözüm odaklı bir siyaset izliyordu. Bu tavrın neden değiştiğini epeydir sorguluyorduk. Bugün bunun sebebini anladık. Siz Kıbrıs’ta müzakere yapıyormuş rolü yaparken, aslında çözümsüzlük istiyorsunuz. Çünkü iktidarınızla ilişkili suç patronlarını denetimden kaçırmak istiyor.”

Tan, Kıbrıs’ın kuzeyinin değersizleştirildiğini ifade ederek, “KKTC’yi ne kadar değersizleştirdiğinizi, Kıbrıs politikanızın sadece adada kurduğunuz kirli para mekanizmalarını korumaya odaklı olduğunu, son gelişmelerle de gördük. 4 Türki Cumhuriyet Rum tarafında büyükelçilik açtı, ağzınızı açıp bir açıklama dahi yapmadınız” diye konuştu.

Meclis araştırma komisyonu çağrısı yapan Tan, “Söylediklerimize itirazınız varsa Kıbrıs davamızın haysiyetine leke süren bu iddiaların aydınlatılabilmesi için meclis araştırma komisyonu kuralım. İddialar yalan ise araştırma komisyonu marifetiyle bunu tasdiklersiniz. Aksi halde bizler Hakan Fidan’ı her fırsatta istifaya davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.