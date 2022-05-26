CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarına tepki gösterdi, "Ekonomik kriz ortada. Onunla uğraşacak bir hükumet yok! Siyasi kriz içinse siz varken başka kimseye ihtiyaç yok!" dedi

"Tavuğa % 15, akaryakıta 5.4 TL zam. Sterlin 20.65 TL.

Halk ekonomik krizin altında ezilirken, dört ayda üç hükumet kurulması ciddiyetsizliğinin ve sorumsuzluğunun baş aktörlerinden Sn. Tatar, "CTP ve diğer muhalefeti" provokasyon içerikli söylem ve eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz ortamına sürüklemeye çalışmakla suçlamaya kalkıyor!

Ekonomik kriz ortada. Onunla uğraşacak bir hükumet yok! Siyasi kriz içinse siz varken başka kimseye ihtiyaç yok!"