“Siyasi faaliyetlerden kaynaklandığı anlaşılıyor”

Kıbrıs’ın kuzeyinde “yasaklı göçmen” ilan edilen; Kıbrıs’taki uluslararası öğrencilerin oluşturduğu VOIS’ın kurucularından Emmanuel Achiri, kişisel sosyal medya hesabından yaşadığı süreçle ilgili açıklama yaptı.

Achiri, “yasaklı göçmen” ilan edilmesinin, siyasi faaliyetlerinden kaynaklandığının düşünüldüğünü, avukatları ve arkadaşları tarafından konunun araştırıldığını söyledi.

Yasakla ilgili Kıbrıs’ın kuzeyindeki yetkililerden henüz resmi bir açıklama alamadığını belirten Achiri, “ulusal güvenliğe tehdit olarak kabul edildiğimi öğrenmek sadece hayal kırıklığı değil aynı zamanda pervasızlık ve şahsımı yanlış tanımlamaktır” dedi, daha fazla detayı daha sonra açıklayacağını kaydetti.

24 Mart Pazar günü, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve bir Alman Parlamentosu üyesi ile birlikte resmi bir heyetin parçası olarak Kıbrıs’a geldiğini ve görevlerinin göç yönetimini izlemek olduğunu belirterek, Pazar akşamı iniş yaptıktan sonra, kişisel nedenlerle Kıbrıs’ın kuzeyine geçmeye çalıştığını ancak Lokmacı Barikatı geçişinde polis tarafından “istenmeyen bir göçmen” olduğu konusunda bilgilendirildiğini kaydetti.

Kendisi, arkadaşları ve avukatlarının yaptığı bazı aramalardan sorudan yasağın sebebinin “siyasi faaliyetler” olduğunun anlaşıldığını da belirten Achiri, yetkililerden Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik giriş yasağının resmi bir şekilde duyurulmadığını ifade etti.

Achiri açıklamasında, şok olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ın kuzeyinde 8 yıl boyunca eğitim gördüğünü, bu süre zarfında örnek bir öğrenci olduğunu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 6 yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştığını kaydetti.

Binlerce uluslararası öğrenci ve göçmeni temsil eden ve onlara yetkililerin ve üniversitelerin sunamadığı hizmetleri sunan VOIS Kıbrıs’ın kurucularından biri olduğunu da belirten Achiri, Kıbrıs’tan ayrıldığı günden bu güne, Avrupa Birliği organları ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki yetkililer arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyini evi olarak gördüğünü de kaydeden Achiri, muhtemelen burada yaşayan insanları çoğu siyasetçiden daha fazla önemsediğini kaydetti.

“Emmanuel Achiri yasaklı göçmen ilan edildi, haksız muameleyi kınıyoruz”