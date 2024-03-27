“Emmanuel Achiri yasaklı göçmen ilan edildi, haksız muameleyi kınıyoruz”

Mülteci Hakları Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Irkçılık Karşıtı Ağ (NAR), uluslararası öğrenci örgütü VOIS Kıbrıs kurucularından Emmanuel Achiri'nin “yasaklı göçmen” olması gerekçesiyle Kıbrıs’ın kuzeyine girişine izin verilmediğini belirterek, bunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Mülteci Hakları Derneği-Irkçılık Karşıtı Ağ (NAR) tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “24 Mart Pazar günü, KKTC’ye geçiş yapma girişiminde bulunan VOIS Kurucu ortağı Emmanuel Achiri'nin maruz kaldığı haksız muameleyi kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Emmanuel Achiri’nin kuzeyde sekiz yıl boyunca yaşadığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde altı yıl boyunca asistan olarak çalıştığı ve burada doktora öğrenimini tamamladığına işaret edilerek, “24 Mart 2024 tarihinde geçiş noktalarındaki polisler tarafından politik sebepler gerekçe gösterilerek Emmanuel’in, evi olarak gördüğü yere girişi ‘yasaklı göçmen’ gerekçesiyle engellenmiştir. Bu tutumun kabul edilemez olduğunu belirtmek isteriz” denildi.

Açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi:

“Emmanuel Achiri'nin yaşadığı haksız muamele, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmediğinin bir kanıtıdır. Kendisi Avrupa Parlamento üyeleri ve Alman Parlamento üyesi ile Kıbrıs'ın kuzeyindeki göç yöntemlerini incelemek adına şu an burada bulunmaktadır ve bu engellemenin, objektif bir gözlem yapma hakkını gasp etmek olduğunu düşünüyoruz. Emmanuel'e yapılan bu tutumu kınıyor ve yanında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.”