Sinovac aşılar Kıbrıs’a: 50 bin doz daha

Covıd-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'den KKTC’ye 50 bin doz daha Sinovac aşısı gönderildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı 'na ait ambulans uçakla gelen aşılar KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Türkiye’de aşılama programı Biontech/Pfizer ile devam ediyor. Bu amaçla 90 milyon doz Biontech/Pfizer için anlaşma sağlandı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel bir süre önce yaptığı açıklamada, Sinovac aşısı olanlara, üçüncü doz olarak, Biontech/Pfizer yapılacağını söylemişti.

