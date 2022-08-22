Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Belediye Başkanlığı için aday adayı

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, 27 Kasım’da gerçekleşecek yerel seçimde Lefkoşa Türk Belediye Başkanlığı’na adaylıkla ilgili resmi başvurusunu yaptı.

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit’ten alınan bilgiye göre; Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı için iki isim Sıla Usar İncirli ve Onur Olguner adaylık başvurusunda bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Arşehit, adayların, Çarşamba günü CTP Parti Meclisi’nden onaylanacağını, ardından ise Cumartesi günü ise 09.00-17.00 saatleri arasında sandık kurularak, oylama yapılacağını kaydetti.

"Yaşadığımız şehirle gurur duymamızı sağlamak"

Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Belediye Başkan adaylığı için başvurusunun ardından açıklama yaptı: "Lefkoşa, Kıbrıslıların 4500 yıllık şehri. Yüzyıllardır sadece Lefkoşalıların değil tüm Kıbrıs’ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalbi. Lefkoşa çok hasarlandı. Onu yeniden başşehir karakterine kavuşturmak, gerçek bir Avrupa başşehri olmasını sağlamak için yönetimine adayım. Lefkoşayı terk edilmek değil özlenip kavuşulmak istenen şehir haline getirmek, yaşadığımız şehirle gurur duymamızı sağlamak boynumuzun borcudur."