Sholeh’in ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan Y.S.’ye 4 gün tutukluluk
Girne’de 20 Nisan’da kaldığı evde ölü bulunan Ala Sholeh’in (K-39) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Y.S.’ye (E-52) bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi’nde dört gün tutukluluk kararı verildi.
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Girne’de 20 Nisan’da kaldığı evde ölü bulunan Ala Sholeh’in (K-39) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Y.S.’ye (E-52) bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi’nde dört gün tutukluluk kararı verildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Sholeh’in ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aynı gün tutuklanan Y.S., bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.
Yargıç, zanlının dört gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.
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