Shirvanna'dan iki toplumlu reklam filmi

Kıbrıs'ın yerli moda markası Shirvanna'nın kurucusu, moda tasarımcısı Mert Özyürekliler yeni sezona Kıbrıs kültürü ile dokundu.



Yaklaşık 1 buçuk yıldır moda sektöründe hizmet veren Shirvanna markasının son kreasyonunda, Kıbrıs esnafından alınmış kumaşlar ve eski kumaşlar birleştirilerek Kıbrıs'a özgü bir koleksiyon hazırlandı.



Kıbrıs kimliğinin zamanla olan ilişkisinin yansıtıldığı tasarımlar, Kıbrıs’ın kültürel ve kendine has mekanlarında, Kıbrıs'ın kuzeyi ile güneyinden model ve dansçıların yer aldığı bir reklam videosuyla tanıtıldı.



Mesarya, Bellapais Manastırı, Büyük Han, Kumarcılar Hanı, Arasta Sokak ve Eleftheria Meydanı’nda çekilen reklam filmi izleyiciye moda ile birlikte geçmiş, günümüz ve geleceğe bir yolculuk yaşattı.



Kreasyonunda Kıbrıs renklerinden ve topraktan ilham aldığını vurgulayan Özyürekliler "tanıtım videosunda bu adanın kültür örgüsünün parçası olan her elementi kullanmaya çalıştık" dedi.