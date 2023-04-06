Seyir halindeki araç aniden alev aldı

Ercan-İskele Anayolunun Çukurova mevkiinde bu sabah Hafize Melisa Erol'un kullanımındaki araç seyir halindeyken aniden alev aldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bu sabah 08.20'de meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması olduğu belirtildi.

Yangın sonrası söz konusu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.