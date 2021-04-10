Seyir halindeki araç alev aldı

Lefkoşa Boğaz Anayolu’nda seyir halindeki salon araç aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye olay yerinde, sağlık ekiplerinin iki kişiye müdahale ettiği görüldü.

İtfaiye, aracın patlama tehlikesine karşın bölgedeki basın mensuplarını ve vatandaşları olay yerine yaklaştırmadı.

Yolun her iki şeridi de trafiğe kapatıldı.

(Ayrıntılar gelecek)

FOTO: DEVRİM DEMİR