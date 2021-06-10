Sertoğlu’nun acı günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun babası Mahmut Sertoğlu, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Sertoğlu’nun vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.

86 yaşındaki Mahmut Sertoğlu bir süredir tedavi görürken, sabaha karşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mahmut Sertoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

KTFF başsağlığı mesajı yayınladı

KTFF, Mahmut Sertoğlu’nun vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesaj şu şekilde:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu’nun değerli babası Mahmut Sertoğlu’nun hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Merhum Mahmut Sertoğlu’na Allah’tan rahmet, başta federasyon başkanımız Hasan Sertoğlu olmak üzere tüm aileye sabır ve başsağlığı dileriz. Merhum Mahmut Sertoğlu’nun cenazesi bugün öğlen 12.00’de Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecektir.”

KTSYD’den başsağlığı mesajı

Mahmut Sertoğlu’nun vefatı üzerine Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun babası Mahmut Sertoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz”