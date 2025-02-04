Serim gidiyor, Başçeri geliyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim görevden alınıyor, yerine 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki müdahalelerle anılan eski elçi Ali Murat Başçeri atanıyor…

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan Serdinç Maypa’nın iddiası üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı kabineden 2 kaynak, gelişmeyi doğruladı. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “Kıbrıs sorununda yeni gelişmelerin arifesindeyiz. Böyle bir süreçte, meselenin geçmişine daha hakim bir ismin elçi olarak atanması istendi” yorumunu yaptı.

Öte yandan iddiayı ortaya atan Serdinç Maypa, söz konusu gelişmenin “yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilintili olduğunu” öne sürdü. Türkiye Cumhuriyeti’nin önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Metin Feyzioğlu’nun görevden alınmasının ardından Temmuz ayında Kıbrıs’a elçi olarak atanan Serim, daha önce TC Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Serim’den önceki elçi Metin Feyzioğlu, YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı “UBP Kurultayına müdahale” sürecinin ayyuka çıkması gibi konuların ardından görevden alınmış, Prag Büyükelçisi olarak atanmıştı.