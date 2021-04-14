Sendikalardan Meclisteki greve devam kararı

Tarım Bakanlığı Müdürü Bünyamin Merhametsiz’in COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle harekete geçen sendikalar, yarın da Mecliste başlatılan greve devam edeceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Yarın (bugün) Mecliste grev kararımızı yeniledik. Sağlık Bakanlığı, Meclis’teki temaslı vekillerle ilgili açıklama yapmamasından dolayı greve devam edeceğiz.” dedi.

Meclis Başkanı ile yapılan görüşme sonrasında YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Bengihan, çalışanlarla süreci gözeterek bir değerlendirme yapıp karar alacaklarını, Sağlık Bakanlığı’ndan personelin sağlığının tehlikede olmadığına dair bir açıklama beklediklerini, bu nedenle greve devam kararı aldıklarını dile getirdi.

KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün, Merhametsiz ile aynı ortamda bulundukları gerekçesiyle meclis çalışmalarına ara verilmesi talebiyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüşmüştü.

Meclis Başkanı Sennaroğlu’nun “Buna yetkim yok, yetkili merci Sağlık Bakanlığı’dır” yanıtını vermesi üzerine greve devam kararı aldıklarını kaydeden Bengihan, “Sennaroğlu, bununla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan temaslı takip biriminin temaslılarıyla ilgili izole kararı üretebileceğini, yetkisinin olmadığını söyledi. Biz de gerek Öztürk, gerekse diğer temaslıların Meclise gelmeye devam edeceklerse grevimize devam edeceğimizi belirtip oradan ayrıldık. Mecliste grev kararımızı yeniledik.” şeklinde konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, riskli ve sağlıksız koşullarında çalışmanın halk sağlığı ve kamu yararını tehlikeye soktuğunu belirterek, çalışanlarla ilgili güvenli ortam sağlanınca kadar Meclis çalışmalarına ara verilmesi gerektiğini ifade etti.