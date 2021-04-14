3 sendikadan ‘Meclis çalışmalarına ara’ talebi

Tarım Bakanlığı Müdürü Bünyamin Merhametsiz’in COVID-19 testinin pozitif çıkması sendikaları harekete geçti.

KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün, Merhametsiz ile aynı ortamda bulundukları gerekçesiyle meclis çalışmalarına ara verilmesini istedi.

3 sendika, söz konusu taleplerini saat 15.00’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na iletecek.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, riskli ve sağlıksız koşullarında çalışmanın halk sağlığı ve kamu yararını tehlikeye soktuğunu belirtti, çalışanlarla ilgili güvenli ortam sağlanınca kadar Meclis çalışmalarına ara verilmesi gerektiğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun iç tüzük gereği bu kararı alabileceğini dile getirdi, bu karara GÜÇ-SEN, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Vergi-Sen’in de destek verdiğini açıkladı.