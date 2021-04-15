Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kamuda 13. maaşların ödenmemesi ve maaşlardan kesinti gündemde
Meclis çalışanları grevde

Meclis çalışanları grevde

Grev 08.00 itibarı ile başladı. Sendikalar, temaslı olan kişilerin Meclis’e gelmemesi konusunda karar üretilmesini talep ediyor.

A+A-

 Meclis’te dün başlatılan grev bugün de devam ediyor.

Grev 08.00 itibarı ile başladı. Sendikalar, temaslı olan kişilerin Meclis’e gelmemesi konusunda karar üretilmesini talep ediyor.

Meclis’te örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası’nın (KAMU-İŞ) yaptığı greve, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları (VERGİ-SEN) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) da destek veriyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), KTAMS Başkanı Güven Bengihan’dan aldığı bilgiye göre, sendikalar, temaslı olan kişilerin Meclis’e gelmemesi konusunda karar üretilmesini talep ediyor.

Bengihan, gün içerisinde Meclis’teki çalışanlarla toplanıp, süreçle ilgili karar vereceklerini bildirdi.

Bu haber toplam 198 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
İlgili Haberler
Sendikalardan Meclisteki greve devam kararıSendikalardan Meclisteki greve devam kararıTarım Bakanlığı Müdürü Bünyamin Merhametsiz’in COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle  harekete geçen sendikalar, yarın da Mecliste başlatılan greve devam edeceğini açıkladı.
3 sendikadan ‘Meclis çalışmalarına ara’ talebi3 sendikadan ‘Meclis çalışmalarına ara’ talebi
Öztürk:  “Eline dokunmadım, ‘temaslıyım’ ne demek?”Öztürk:  “Eline dokunmadım, ‘temaslıyım’ ne demek?”UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, nisap sorunu nedeniyle komite toplantısına çağrıldığını, test sonucunun negatif çıkması üzerine de Meclis’e geldiğini söyledi.