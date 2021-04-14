Öztürk:  “Eline dokunmadım, ‘temaslıyım’ ne demek?”

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, nisap sorunu nedeniyle komite toplantısına çağrıldığını, test sonucunun negatif çıkması üzerine de Meclis’e geldiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürk, bakanlık müdürünün pozitif çıkması, kendisinin de Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile aynı ortamda bulunması nedeniyle izole olduğunu, ancak ‘temaslı’ olmadığını savundu.

“Yan yana yürüdük, açık havada… Eline dokunmadım, temaslı ne demek? Bana bunu açıklasınlar” diyen Öztürk, “Kendimi garantiye almak istedim. Bugün Hukuk Komitesi’nin de toplantısı vardı, erteledim. Bu toplantıya da nisap sorunu nedeniyle katıldım” şeklinde konuştu.

Öztürk, komite toplantısına gittiğinde Meclis çalışanları dahil herkesin dışarda olduğunu belirterek, “Temasım yok ama uzaktan görüştük. Ama maskem takılıydı, testimi yaptım. O kadar büyük abarttılar ki şoktayım. Temaslıyım demek ne demek” dedi.

“1 metreden yakın fotoğraf varsa getirip gösterdiler” diyen Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “İnsanlar size vebalı gibi davranıyorlar. Bu temas değil, insanları korumak için uzaktan durdum.”