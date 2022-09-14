Sendikalardan 16 Eylül’e kadar süre: "Adım atılmazsa eylem ve grev yapacağız"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetle ‘Göç Yasası’ kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının maaşlarına Eylül itibariyle yüzde 6 oranında artış yapılmasına ilişkin varılan uzlaşıyı hatırlattı, bu konuda 16 Eylül’e kadar adım atılmaması halinde eylem ve grevlere başlayacaklarını duyurdu.

Kamuda örgütlü sendikalar adına açıklama yapan Bengihan, söz verilmesine rağmen hükümetin yasal düzenlemeye yönelik ‘ayak sürüdüğünü’ ifade etti.

Bengihan, seçim yasaklarının başlaması halinde söz konusu yasal düzenlemenin yapılamayacağına işaret ederek, çalışanların mağduriyetlerinin daha da artacağı yönündeki endişelerinin çoğalacağını kaydetti.

Yazılı açıklama şöyle: 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının süreç içerisinde daha da artan mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda sendikalarımızın kararlı duruşu neticesi ile Hükümet tarafı adına Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı ve Başbakanla bir diyalog süreci başlamıştır.

Başlatmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ilk etapta Eylül ayı itibarı ile maaşlara %6 oranında artış yapılması yönünde uzlaşı sağlanmıştır. Bu çerçevede gerekli hesaplamalar yapılarak maaş barem tablolarının hazırlandığı tarafımıza bildirilmiştir. Ne var ki %6’lık maaş artışının hayata geçirilebilmesi için gereken yasal düzenleme yapılması konusunda Hükümet’in ayak sürüdüğünü gözlemlemekteyiz. Sendikalarımızın tüm iyi niyetine ve diyalog yoluyla sorunların çözülmesi iradesine rağmen hükümetin, seçim yasaklarının başlama olasılığı nedeniyle oyalama taktiği güttüğü kanaatindeyiz ve bunu iyi niyetten yoksun bir tavır olarak değerlendiriyoruz. Yakın bir zamanda seçim yasaklarının başlaması halinde söz konusu yasal düzenleme yapılamayacağından Göç Yasası kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin daha da artacağı yönündeki endişemiz artmaktadır.

Sendikalarımız bugün gerçekleştirdiği toplantıda durumu değerlendirmiş olup; %6 oranındaki artışın söz verildiği gibi Eylül ayı itibarı ile maaşlara yansıtılması için gerekli yasa değişikliği veya yasa gücünde kararname yapılması konusunda Hükümet tarafından 16 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar somut bir adımın atılmaması halinde önümüzdeki hafta şok eylem ve grevlere başlama kararı almıştır.

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