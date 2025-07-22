Selçuk Nadıç’ın ölüm sebebi “masif pulmoner emboli"
Polis, Güzelyurt’ta evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 41 yaşındaki Selçuk Nadıç’ın ölüm sebebinin “masif pulmoner emboli” olduğunu açıkladı.
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Polis, Güzelyurt’ta evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 41 yaşındaki Selçuk Nadıç’ın ölüm sebebinin “masif pulmoner emboli” olduğunu açıkladı.
Polis basın bülteninde, 18 Temmuz tarihinde yaşamını yitiren Nadıç’e yapılan otopsinin sonucuna yer verildi.
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