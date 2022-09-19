Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi Emirnamesi iptal

Şehir Planlama Dairesi tarafından resmi gazetede yayımlanan kararla Mağusa İskele Yeni Boğaziçi Emrinamesi yürürlükten kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak Şehir Plancılar Odası ve KTMMOB iki gündür uyarı yapmaktaydı.

Kararda emirname çıkarılırken katılımcılık ilkesine uyulmadığı, bu yönde davalar açıldığı savunularak, 'kamuyu zarara uğramak adına ' yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.