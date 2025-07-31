Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde personel eksikliği ve artan iş yükü gerekçesiyle uyarı eylemi yaptı.

Eylemde, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan basına açıklamada bulundu.

Serdaroğlu: "Yüzlerce istihdam yapılmasına karşın birçok yerde eleman eksikliği yaşanıyor”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin istihdam politikasını eleştirerek, yüzlerce istihdam yapılmasına karşın birçok yerde eleman eksikliği yaşandığını belirtti.

Serdaroğlu, istihdam politikalarının doğru zeminde yapılmadığını söyleyerek, eleman eksikliği olan elemana ihtiyaç duyulan yerlere istihdam yapılması gerektiğini dile getirdi.

Hükümetin kamuyu itibarsızlaştırmaya yönelik adımlar attığını kaydeden Serdaroğlu, asgari ücret gündeme geldiği dönemlerde kamu çalışanlarına ait maaş tablolarının basına yansıtıldığını söyledi.

Serdaroğlu, geçen hafta beş kişinin işe alındığına dair bilgi edindiklerini söyleyerek, istihdamların iş yükü olan yerlere yapılması gerektiğini ancak Maliye Bakanlığı'ndan çıkan yetkiyle örgüt başkanlarının tanıdıklarının işe alındığını savundu.

Hükümetin tüm toplumun hizmet almasını sağlama görevi bulunduğunu söyleyen Serdaroğlu, bunun yerine toplumun ve halkın hizmet almasını engellediğini dile getirdi.

Atan: “Seçimi düşünerek hareket ediyorlar”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da konuşmasında, duyarsızlık ve ihmalkarlık konusunda had safhaya ulaşıldığını kaydederek, ülkede layıkıyla çalışmaya devam eden üç beş kurum kaldığını belirtti.

Birçok kurumun peşkeş çekildiğini ifade eden Atan, şimdi sıranın çalışan ve gerçekten önem arz eden Şirketler Mukayyitliğine geldiğini söyledi.

İstihdamların popülizm ve siyaset için yapılmaması gerektiğini dile getiren Atan, Şirketler Mukayyitliğinin tek şubesi olduğundan iş yükünün fazla olduğunu kaydetti.

Her gün bir şirket açıldığını söyleyen Atan, personelin tüm işlemlere yetişemediğini belirtti.

Hükümet tarafından yapılan istihdamları da eleştiren Atan, “İstihdam, iş yükü fazla olan kurumlar için yapılmıyor. Kendilerine siyasette bayrak sallayanlara, arkalarında koşanlara istihdam yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

Sorunların çözümsüz kalması durumunda daireyi süresiz kapatacaklarını söyleyen Atan, “Biz üç sendika olarak bu basın açıklamasıyla, bir uyarıda daha bulunuyoruz. Bundan sonra olacaklardan sorumlu biz olmayacağız” dedi.

Atan konuşmasında, dün akşam müdür, müsteşar atandığını öğrendiklerini söyleyerek, “Ama üç, dört tane personeli buraya almıyoruz. Çünkü umurlarında değil. Çünkü önlerinde seçim var. Seçimi düşünerek hareket ediyorlar” ifadesini kullandı.

Hükümet ortaklarının birbiri ile uyumlu göründüğünü ancak uyumlu olmadıklarını da belirten Atan, “Çünkü birbirlerine küs ama üç maymunu oynuyorlar. Bakın ben yine söylüyorum eğer bu sorunu çözmezlerse en kısa sürede biz karar verip burayı kapatacağız” şeklinde konuştu.

Bengihan: “Sendikalar ve çalışanlar hükümeti değil, hayatı durdurur”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan dairenin çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, Kuzey Kıbrıs sınırları içerisindeki tüm şirketlerin bütün işlemlerinin bu dairede yapıldığını, başka şubeleri bulunmadığını söyledi.

Dairede 2015 yılında 18 bin civarında tescil işlemi yapıldığını bugün bu rakamın yaklaşık 70 bine ulaştığını kaydeden Bengihan, iş yükünün neredeyse 4 kat arttığını belirtti.

Bengihan, süreç içerisinde 23 kişinin daireden ayrıldığını ancak yerine sadece dokuz kişinin istihdam edildiğini de belirterek, iş yükünün dört katı arttığı yerde çalışan sayısının ters orantılı olarak azaldığını, bu durumun iş yapmaya çalışan şirket sahipleri ile çalışanları karşı karşıya getirdiğini söyledi.

İlgili bakanlığa bağlı dairelerde son altı ayda üç kere eylem yaptıklarını dile getiren Bengihan, tüm eylemlerde de talebin aynı olduğunu, artan iş yüküne yönelik orantılı personel sayısının artırılmasını istediklerini belirtti.

İstihdamların yapıldığını ancak nerelere istihdam yapıldığını bilmediklerini söyleyen Bengihan, ayrıca işe gitmeyip, para alanlar olduğunu da kaydetti.

Bengihan, hükümetteki partilere belli sayıda geçici işçi alabilmeleri için kontenjan ayrıldığını söyledi.

Yapılan basın açıklamasının uyarı niteliğinde bir açıklama olduğunu söyleyen Bengihan, personel eksikliğinin giderilmemesi ve eylül ayında kitabet alımlarında liyakatli personel alımı yapılmaması halinde eylem ve grev yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bengihan, “Sendikalar ve çalışanlar hükümeti değil, hayatı durdurur. Yeter ki çalışanlar istesin" ifadelerini kullandı.

Haber ve fotoğraf: Gülden Hacımevlüt Alyaz