Seçim sonuçlarına itiraz yapılmadı"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, dün gerçekleşen ara seçimin ardından yaşanan süreci BRT’ye değerlendirdi.

YSK Başkanı Şefik, ülkede ilk defa katılımın bu kadar az olduğu bir seçim yaşandığını belirterek, “Seçim sonuçlarına itiraz sürecinde de herhangi bir itiraz yapılmadı. Yasaya göre 3’üncü gün saat 17.00’a kadar ve 7 gün içerisinde de itiraz yapılabilir, bu nedenle biz bu süreci de bekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Şefik, ara seçimin kesin sonuçlarının Kurban Bayramı sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanacağını ve mazbataların verileceğini aktardı.