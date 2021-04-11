Satışa hazır paket paket uyuşturucu ele geçirildi: 1400 TL’ye aldıklarını itiraf ettiler

Narkotik ekiplerinin Demirhan’da şüpheli bir aracın içinde gerçekleştirdiği aramada ele geçirilen 13 paket yaklaşık 6 gram bonzai ile ilgili İ.Ç., K.K., M.H., ve M.Ö., tutuklandı.

Zanlılar İ.Ç., K.K., ve M.Ö., polise verdikleri ifadede söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı M.Ö.’den bin 400 TL karşılığında aldıklarını itiraf ettiler.

Yakalanan 4 zanlı tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Hem alıcılar hem satıcı tutuklandı…

Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili olguları aktardı. Özder, Lefkoşa'ya bağlı Demirhan bölgesinde 10 Nisan tarihinde, saat 19.25 raddelerinde JP 204 plakalı araç içerisindeki zanlıları Ç., K.K., M.H.’nin şüpheli hareketler sergilediğini belirterek, söz konusu araçta polis tarafından arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın ön koltuğunun altında satışa hazır 13 paket halinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid maddenin bulunduğunu dile getirdi.

Özder, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı İ.Ç.’nin vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 14 paket şeklinde aynı gün Mağusa'da zanlı M.Ö:’den bin 400 TL karşılığında aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, M.Ö.’nün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 460 TL'nin tespit edilip emare olarak alındığını bildirdi.

Polis memuru Ozan Özder, diğer zanlıların suçlamaları kabul etmediğini incelenecek kamera görüntüsü olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün tutuklu almasına emir verdi.