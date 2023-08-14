“Satıcının yönlendireceği lokasyonlara madde bırakacaktı” 

Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaparken aracında yapılan aramada 1 kilo 500 gram hintkeneviri ele geçirilen O.T. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Pazar akşamı saat 23.00 sıralarında Kermiya’daki geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapan zanlının aracında, “şüphe” üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada sürücü paspasının altında “bir kilo”, araç içerisindeki çantada ise “18 paket” halinde naylona sarılı “500 gram” hintkeneviri ele geçirildiğini bildirdi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 Euro nakit para bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Kıbrıs’ın güneyinden soyadını bilmediği “Yousif” isimli bir şahıstan aldığını, onun yönlendirmesiyle kuzeyde söyleyeceği lokasyonlara bırakacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süreyle zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.