Şarja takılı telefonu çalıp sattı, tutuklandı, kaçak olduğu ortaya çıktı

Şarja takılı telefonu çalıp satan S.Ç. isimli zanlının, tutuklanmasının ardından yapılan muhaceret kontrolünde 159 gündür kaçak olduğu tespit edildi.

Mahkeme, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, S.Ç. isimli zanlının “Sirkat”, “Sahtekarlıkla Para Temini” ve “KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, Salı günü, 35 yaşındaki zanlının Alayköy Spor Kulübü’nde, şarjda takılı bulunan cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi.

Polis aynı gün zanlının Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir telefoncuya telefonun kendisine ait olduğunu beyan ederek 2 bin TL’ye satıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Çarşamba gün tutuklandığını ve soruşturmanın devam etiğini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının, 10 Şubat 2023 tarihinden itibaren 159 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı ve izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.