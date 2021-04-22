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  3. Saner: "Yargılık bir durum yok"
Saner: "Yargılık bir durum yok"

Saner: "Yargılık bir durum yok"

Başbakan Ersan Saner, erken seçime ilişkin hem hükümet hem de muhalefeti  iradesinin ortada olduğunu kaydederek, öneri ve tasarı Ad-Hoc komitede görüşülmesinin de 'demokrasinin gereği' olduğunu belirtti.

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Ayşe GÜLER

Başbakan Ersan Saner, Danışma Kurulu toplantısının muhalefetin katılmaması nedeniyle yapılmadığını söyledi, bugünkü Genel Kurul'un bir araya gelmesinde de DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun babasının vefatından dolayı  sorun yaşanabileceğini belirtti.

YENİDÜZEN'e konuşan Başbakan Saner, erken seçime ilişkin hem hükümet hem de muhalefeti  iradesinin ortada olduğunu kaydederek, öneri ve tasarı Ad-Hoc komitede görüşülmesinin de 'demokrasinin gereği' olduğunu belirtti.

Muhalefetin yargıya taşıyacağına yönelik açıklamasını da değerlendiren Saner, "Bizim için yargılık bir durum söz konusu değil" dedi.

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