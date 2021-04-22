Saner: "Yargılık bir durum yok"

Ayşe GÜLER

Başbakan Ersan Saner, Danışma Kurulu toplantısının muhalefetin katılmaması nedeniyle yapılmadığını söyledi, bugünkü Genel Kurul'un bir araya gelmesinde de DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun babasının vefatından dolayı sorun yaşanabileceğini belirtti.

YENİDÜZEN'e konuşan Başbakan Saner, erken seçime ilişkin hem hükümet hem de muhalefeti iradesinin ortada olduğunu kaydederek, öneri ve tasarı Ad-Hoc komitede görüşülmesinin de 'demokrasinin gereği' olduğunu belirtti.

Muhalefetin yargıya taşıyacağına yönelik açıklamasını da değerlendiren Saner, "Bizim için yargılık bir durum söz konusu değil" dedi.