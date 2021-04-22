Özersay: “Kendi imzanıza dahi saygınız yok mu Sayın Saner?”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in komitedeki temsiliyet oranlarının değişileceğine ilişkin açıklamasını eleştirdi, Ocak ayında oybirliği ile belirlenen temsiliyet oranlarını belgeleriyle hatırlattı.

Özersay Saner’e “Kendi imzanıza dahi saygınız yok mu sayın Saner?” diye seslendi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Başbakan komitedeki temsiliyet oranlarını değişecekmiş! Kendi imzanıza dahi saygınız yok mu sayın Saner? Eğer yoksa, söyleyin de bilelim, biz de ona göre davranalım!

Meclis Danışma Kurulu’nda Ocak ayında OYBİRLİĞİ ile UBP, CTP ve HALKIN PARTİSİ’nin temsilcilerinin imzalarıyla komitelerdeki temsiliyet oranlarını belirledi.

Dört ay önce konuştunuz, anlaştınız, kabul ettiniz ve İMZALADINIZ. Meclis Genel kurulundan da OYBİRLİĞİ ile geçti.

Hatırlatayım, unutanlar için”.