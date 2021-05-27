Saner: İtiraflar Türkiye’de araştırılıyor
Başbakan Ersan Saner, araştırma komitesi kurulmasına, komite üye sayılarının hakları saklı kalmak koşulu ile olumlu oy vereceklerini dile getirdi.
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Başbakan Ersan Saner, araştırma komitesi kurulmasına, komite üye sayılarının hakları saklı kalmak koşulu ile olumlu oy vereceklerini dile getirdi.
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bazı itiraflar olduğunu, gerçekliğinin Türkiye’de araştırıldığını söyleyen Saner, bu tip araştırmaların polis tarafından yapıldığını ardından da herhangi bir olgu elde edilmesi halinde Savcılığın devreye girdiğini kaydetti.
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Etiketler : meclis, kutlu adalı, ERSAN SANER
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