Arıklı: Adalı’ya nazik bir mektup yazdım
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Yeni olgu ve itiraf varsa, Kutlu Adalı dosyasının yeniden açılması hukuki durumdur, yapılmalıdır” dedi.
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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Yeni olgu ve itiraf varsa, Kutlu Adalı dosyasının yeniden açılması hukuki durumdur, yapılmalıdır” dedi.
Arıklı, YDP olarak Meclis araştırma komitesi kurulmasına ilişkin önergeye olumlu oy vereceklerini söyledi.
“Birileri Kıbrıs’tan birilerini de cinayete bulaştırmak istiyor, benim ismimi de geçiyorlar” diyen Arıklı, kendisinin cinayetten 6 yıl önce Kutlu Adalı’ya ‘nazik’ bir mektup yazdığını belirtti.
Arıklı, Adalı’ya yazdığı mektubundan kısımları Meclis kürsüsünden okudu, bu konunun farklı yansıtıldığını öne sürerek, basını eleştirdi.
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Etiketler : meclis, kutlu adalı, Erhan Arıklı
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