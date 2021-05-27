Angolemli: Tutanaklar gizli olamaz
Angolemli, Adalı cinayetine ilişkin geçmişte kurulan komitelerin eski tutanakların gizli olmasını eleştirdi, “Bu tutanaklara uzanma, eve götürüp, okuma hakkımız var” dedi.
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TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Adalı cinayetine ilişkin geçmişte kurulan komitelerin eski tutanakların gizli olmasını eleştirdi, “Bu tutanaklara uzanma, eve götürüp, okuma hakkımız var” dedi.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ise bu konudaki eleştirilere yanıt verdi, komite tutanaklarına ilişkin iç tüzük kuralları gereği hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.
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Etiketler : meclis, kutlu adalı, hüseyin angolemli
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