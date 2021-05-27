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Derya’dan hükümete: Kara para aklama ve uyuşturucu iddialarıyla ilgili ne yapıyorsunuz?

Derya’dan hükümete: Kara para aklama ve uyuşturucu iddialarıyla ilgili ne yapıyorsunuz?

Derya, Kutlu Adalı cinayetinin dışında, uyuşturucu ve kara para aklama ilgili bazı iddialar atıldığını söyledi, Hükümet’e “bu konuda ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

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Yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kutlu Adalı cinayetinin dışında, uyuşturucu ve kara para aklama ilgili bazı iddialar atıldığını söyledi, Hükümet’e “bu konuda ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

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