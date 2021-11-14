Saner ısrarlı: Başbakan, polise ifade vermelidir

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili Ersan Saner, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu yeniden polise ifade vermeye davet etti.



Bir röportajında eski Başbakan, milletvekili Ersan Saner’in “video skandalı” sonrasında “depresyonda” olduğunu belirten Başbakan Faiz Sucuoğlu, süreçle ilgili de “komplo” iddialarını gündeme getirmişti.



Saner dün bir açıklama daha yayınlandı, bu sözlere üzüldüğünü söyledi, şunları belirtti:



“Ben Sayın Faiz Sucuoğlu’nun, her fırsatta Polisimize ifade vermesi gerektiğini savundum. Neden? Adaletin tecellisi için. Hele de Başbakanlık makamına oturan birisinin halen polise ifade vermemesi bulunduğu makama yakışmayan bir davranıştır.

Meclise giderek hükümete de güvenoyu verdim. Sanırım bu, UBP’ye ve tabanımıza karşı sorumluluklarımın bilincinde olduğumun en önemli göstergesidir.

Ama benim, eski bir Başbakan olarak da uğradığım şantaj ve komplo sonrası adaletin yerine gelmesi için ortaya bir çaba koymam da yanlış anlaşılmamalı.

Faiz Sucuoğlu, kurultay sonrası Pazartesi günü gidip polise ifade vereceğini kendisi özgür iradesi ile söylemesine ve aradan onbeş gün geçmiş olmasına rağmen henüz polise gidip ifade vermemiştir.”



