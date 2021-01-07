Saner: “Hükümet ortaklarının yaptığı etik değil”

Başbakan Ersan Saner, hükümet ortaklarının Meclis Başkanlığı konusunda yaptıklarının çok etik olmadığını aktararak, iki ortakla da dün bir araya geldiğini, konunun konuşulduğunu belirtti.

Saner, ülkenin ekonomik olarak ayağa kalkması için yükseköğrenim ve turizm sektörüne ciddi katkı konulması gerektiğini söyledi.

En kötü şartlar dahilinde ülkeye öğrenci getirilmesi halinde Bulaşıcı Üst Kurulu ile görüştüklerini aktaran Saner, öğrencilerinde karantina süreçlerinin devlet tarafından karşılanmak koşulunun peşinde olduklarını dile getirdi.

Saner, yüz yüze eğitimde Mart sonu hedefinde olduklarını ifade ederek, çalışmaları ay sonuna kadar öğrencilere bildirme hedefinde olduklarını kaydetti.

Yerel bulaş konusunda alınacak tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanı ile görüştüklerini söyleyen Saner, “Yerel bulaş artarsa Sağlık Bakanlığı 21 gün kapatma konusunu düşünebileceğini söyledi” dedi.

Harçlara yapılan zamlara da değinen Saner, “yılbaşında yapılan zamlar ilk kez mi yapıldı?” diye sordu.

Saner, hükümetin 12. iş gününde olduğunu, çarkların anca döndüğünü ifade etti.