Muhalefetten hükümete: Kendinize gelin

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Özyiğit, muhalefetin Meclis Başkanlığı seçiminde teamüllere uygun davrandığını belirtti, Başbakan Saner’e seslenerek, “kendi içinizde sorunu çözün” dedi.

Özyiğit, “26 hayır oy varsa ısrar etmenin anlamı yoktur. Yeniden gözden geçirin. Önce kendi içinizde kabul görecek, sonra Meclis’te kabul görecek adayda ısrarınızı sürdürün” diye konuştu.

Özyiğit, pandemi sürecinin sonucunun nereye varacağının, nasıl kurtulacağının, ekonomik ve sosyal yaşamının ne zaman rayına oturacağının beklendiğini belirtti.

Herkesin gözü kulağının covid-19 ile ilgili vaka sayısı, bu konuda Sağlık Üst Kurulu’nun alacağı kararlarda olduğunu ifade eden Özyiğit, hükümete yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınması konusunda çağrıda bulundu.

Özyiğit, gerekli tedbirlerin anında alınması gerektiğine dikkat çekerek, toplumsal sağlığın riske edilmemesinin önemine değindi, “Maalesef burada sınıfta kaldık” dedi.

“Daha fazla kapanıp kapanmayacağımızla ile ilgili Sağlık Üst Kurulu’nda kararlar alınmalı. Neden 22.00-05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağını kaldırdınız?” diye soran Özyiğit, “Kimse ne yaptığını bilmiyor, açıklamalar birbiriyle çelişiyor” dedi.

Özyiğit, öyle görünüyor ki Sağlık Bakanı bir takım önerilerle geliyor. Hükümet onu dinlemiyor. Sağlık Bakanı’nı dinleyin” şeklinde konuştu.

Bu konuda etkin denetimin yapılamadığını da söyleyen Özyiğit, “bir takım tedbirleri alın, otelcilerle konuşun, onlar da rahat etsin” dedi.

“Yüz yüze eğitime nasıl geçilecek?”

Bu süreçte yüz yüze eğitime nasıl geçileceğini de sorarak, dün bu konuda toplantı yapıldığını, ülkenin sadece sağlık açısından değil, “Önce bu bulaşla ilgili etin denetim aldığımızı göstermeliyiz” dedi.

Meclis Başkanlığı…

Özyiğit, ülkede bu konuya yoğunlaşmaması gerekirken, halen Meclis Başkanlığı seçiminin konuşulmasını eleştirdi, “ Kendi içinizde yaşadığınız bu tutum nedir? Ortaklarınızla konuşup, hem fikir olmadınız. Sonra da muhalefet neden köstek oldu diye konuşmalar duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Muhalefetin teamüllere uygun davrandığına değinen Özyiğit, Başbakan Saner’e seslenerek, “kendi içinizde sorunu çözün” dedi.

Özyiğit, “26 hayır oy varsa ısrar etmenin anlamı yoktur. Yeniden gözden geçirin. Önce kendi içinizde kabul görecek, sonra Meclis’te kabul görecek adayda ısrarınızı sürdürün” diye konuştu.

Aşı konusuna da değinen Özyiğit, sağlık çalışanlarının endişelerinin dikkate alınmasını istedi.

Manavoğlu’ndan hükümete: Toparlanın, kendinize gelin

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümete çağrıda bulundu, “toparlanın kendinize gelin” dedi, “Beceriksiz görüntüsü üzerinden atın” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, ülkede ciddi anlamda belirsizlik ve kaos yaşanmasına rağmen, gündemin Meclis Başkanlığı konusu gibi ‘basit’ bir şekilde geçirildiğini söyledi, “Umarım, Hükümet bu konudaki beceriksizliğini başka konularda da göstermez. Ciddi anlamda basiretsizlik var” dedi.

Hükümetin Meclis Başkanlığı için kendi gösterdiği adaya sahip çıkmazken, kendi esnafına nasıl sahip çıkacağını soran Manavoğlu, “İzlenilecek yol buysa vay halimize” diye konuştu.

Emlak vergilerine yapılan zamma da değinen Manavoğlu, “Anayasa aykırı şekilde, kanun gücünde kararname ile hükümet becerisizliklerinin yanına eklenmeli. Bu hukuksuzluğa sebebiyet veriyor. Yasa gücündeki kararları, hukukçulara sorun.” dedi.

Manavoğlu, hükümetin ekonomik örgütlerin çağrısına kulak verilmesi gerektiğine de işaret ederek, bu alanda büyük sıkıntı yaşandığını, gerekli kesimlerle toplantılar yapılarak sıkıntıların dinlenmesinin önemine değindi.

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın farklı farklı açıklamalar yapmasını eleştiren Manavoğlu, bu açıklamaların net olmadığını, farazi şekilde büyük şekilde panik havası yarattığını kaydetti.