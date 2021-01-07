“Reddedilen Canaltay değil, UBP’nin adayı”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin Meclis toplantılarının ‘her şey normalmiş’ gibi yapma tavrından uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Pazartesi günkü oylama öncesinde Danışma Kurulu toplantısında Meclis Başkanlığı tarafından ifade edilmesine rağmen, şu anda UBP’nin Başsavcılığa “ 26 ret oyu çıksa adaylığın ret olup olmayacağının” sorulduğunu belirtti.

İçtüzükte, Meclis başkanının iktidara mensup partiden çıkacağına dair düzenleme olmadığını, ancak teamüller gereği bugüne kadar bu şekilde hareket edildiğini hatırlatan Erhürman, yaşananların siyasi bir beceriksizlik olduğunu vurguladı.

Erhürman, koalisyon ortaklarının ‘UBP iç bütünlüğüne güvenmiyorduk” diyerek, Canaltay’ı desteklememesini de eleştirdi, “Ret alan kişi değil, UBP’nin adayıdır. İki koalisyon ortağı, sorunun adayın kendisi olmasını söylüyor. Bu defa oy vereceğini dile getiriyor.” şeklinde konuştu.

Anomali…

Erhürman, UBP’nin adaylık konusunda Başsavcılık’tan görüş alarak, “Kaç oy alırsan al, başka aday olmadığına dair seçileceği” yönünde beklenti olduğunu savundu.

“Yani, bu kişi 1 kabul, 47 ret alırsa seçilmiş sayılır. Bu durum zücaciye dükkanına giren filin, demokrasi camını paldır küldür indirmeye çalıştığının örneğidir” diyen Erhürman, iç tüzüğe göre tek kişi aday olsa da seçim yapıldığını vurguladı.

Erhürman, “1 oy bile aday alan Meclis Başkanı olur hukuki sonucu ortaya çıkacak ise bu durum Meclis’in bundan sonraki çalışmaları açasından da kabul edilemez anomali oluşturur” dedi.

“Bu aklı size kim verdi?”

Erhürman, emlak vergilerine yasa gücünde kararname ile yüzde 30 zam yapılmasını da eleştirerek,

“Bu aklı size kim verdi?” diye sordu. Ne gelirse önünüze imza mı atıyorsunuz? Anlamakta güçlük çekiyorum. Ne anayasa, ne yasa bıraktınız. Zaten demokrasiyi allem gallem etmiştiniz, şimdi de buraları allem gallem ediyorsunuz” dedi.

Partilerdeki iç sorunların kendilerini ilgilendirdiğini de ifade eden Erhürman, bu durumun neden gösterilerek, bürokrat atamalarının yapılamadığının söylendiğini kaydetti.

Erhürman, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sizin bürokrat atamanızı beklemek zorunda mı?” diye sordu.

Öte yandan tüp gaz zammında 5 TL’lik indirim yapıldığını, bu konuda nasıl bir çalışma yapıldığını sordu.

“Geldiğimiz nokta normal bir durum değil”

Erhürman, geldiğimiz nokta normal bir durum değil. Danışma Toplantısında da onun dışındaki yerlerde de önceden söyleyerek, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar o zaman dikkate alınmayacak, sonra da gerginlik çıkarttığımız iddia edilecek” dedi.

Sağlıkta temaslılar konusunda ciddi sorun olduğunu ifade eden Erhürman, özel sektör çalışanın, temaslı olarak karantinaya alındığında ne işyeri, ne de sigortadan ödeme alamadıklarını aktardı.

Erhürman, karantinanın devlet tarafından zorunlu kılınan bir durum olduğunu, bu nedenle de gerekli ödemeyi yapması gerektiğini belirterek, düzenleme yapılmasının önemini vurguladı.

Temaslılar arasında bazı iddialar olduğunu gündeme taşıyan Erhürman, bunların açıklığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Arıklı: 5. tur oylamada aday seçilecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Meclis Başkanlığı seçimi konusunda dün bazı önemli hukukçularla değerlendirme yaptıklarını söyledi, “Pazartesi günkü uygulama son derece yanlış denildi. Anayasa’nın 83. maddesi Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimi düzenlendi” şeklinde konuştu.

Arıklı, ya hukukun içinde kalacaksınız, ya da kendinizi hukukun dışında kalacaksınız” dedi.

Bu sırada Meclis Genel Kurulu’nda sesler yükseldi.

Yerinden söz alan Erhürman, “siz duyduklarınızı anlamıyorsunuz, okuduğunuzu nasıl anlayacaksınız” dedi.

Arıklı, hukukçuların Meclis Başkanlığı seçimine yönelik, birinci turun yenileneceği yönünde bilgi verdiğini aktararak, 5. tur oylama sonucunda adayın seçileceğini belirtti.

Arıklı, Pazartesi günü yapılan Meclis Başkanlığı seçimin ardışık şekilde, Başkan ve Başkan Yardımcısı için aynı anda oy kullanılması gerektiğini savunarak, “hukuk burada çiğnendi” dedi.

“Zam yapılmazsa belediyeler maaş ödeyemez duruma gelecekti”

Emlak vergilerinde düzenleme yapıldığını da dile getiren Arıklı, zammın yapılmaması halinde belediyelerin maaşları ödeyemez duruma geleceğini öne sürdü.

Arıklı, emlak vergilerinin, Emlakların değerine göre yapılarak, belediyelere bırakılmasının şart olduğunu dile getirdi.

Yeni karara göre 120 metrekareye kadar olan binalardan alınan vergilerin 1.43 TL’den 1.85 TL’ye yükseldiğini ifade eden Arıklı, 120 metre kare üzerindeki binaların emlak vergilerinin ise 2 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Arıklı, tüp gaz fiyatlarında 5 TL indirim yapıldığını, iki firma ile hem dolar bazında tekrardan gözden geçirildiğini belirtti.

“Reddedilen Canaltay değil, UBP’nin adayı”

Yeniden söz alan Tufan Erhürman, “Reddedilen Canaltay değil, UBP’nin adayıdır” dedi,

hukuksal bilgi verdi.

Erhürman, hukukta Meclis Başkanlığı konusunda ‘özel hüküm’ olduğunu, seçim ve karar alma süreciyle ilgili düzenlenmeyen konular olması halinde genel hükme bakıldığını dile getirdi.

İç tüzükte oylamada 26 ret oyu alınması durumunda ne yapılacağının yazılı olmadığını belirten Erhürman, sonrasında da devam edileceğinin yazmadığını kaydetti.