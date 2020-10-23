Sami Güdenoğlu hayatını kaybetti
Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) kurucu üyesi, Zümrüt Turizm direktörü Sami Güdenoğlu hayatını kaybetti.
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Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) kurucu üyesi, Zümrüt Turizm direktörü Sami Güdenoğlu hayatını kaybetti.
Güdenoğlu’nun ölüm haberini KITSAB Başkanı Orhan Tolun duyurdu.
KITSAB’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle: “Kıbrıs Türk Turizminin Duayeni KITSAB kurucu üyesi Zümrüt turizmin direktörü Sami Güdenoğlu hakka yürümüştür. Başımız sağ olsun.”
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