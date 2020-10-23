Lefkoşa19 °C
Sami Güdenoğlu hayatını kaybetti

Sami Güdenoğlu hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) kurucu üyesi, Zümrüt Turizm direktörü Sami Güdenoğlu hayatını kaybetti.

A+A-

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) kurucu üyesi, Zümrüt Turizm direktörü Sami Güdenoğlu hayatını kaybetti.

Güdenoğlu’nun ölüm haberini KITSAB Başkanı Orhan Tolun duyurdu.

KITSAB’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle: “Kıbrıs Türk Turizminin Duayeni KITSAB kurucu üyesi Zümrüt turizmin direktörü Sami Güdenoğlu hakka yürümüştür. Başımız sağ olsun.”

Bu haber toplam 1133 defa okunmuştur