Salih Coşar’ı kaybettik
Limasollu, Girne’nin tanınmış iş insanlarından, Yeni Kıbrıs Partisi üyesi Salih Coşar yaşamını kaybetti.
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Limasollu, Girne’nin tanınmış iş insanlarından, Yeni Kıbrıs Partisi üyesi Salih Coşar yaşamını kaybetti.
Coşar, kalbiyle ilgili geçirdiği operasyonlar sonrasında bir süresir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Salih Coşar’ın cumartesi Karaoğlanoğlu (Ayorgi) camideki ikindi namazını müteakip, toprağa verileceği öğrenildi.
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