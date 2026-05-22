“Sahtecilik suçlarındaki artış kurumsal çöküşün yansıması”

Avukat Aslı Murat, Yüksek Adliye Kurulu raporlarının uzun süredir konuşulan ancak rakamsal olarak ortaya konulmayan tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek, sahtecilik suçlarındaki artışın “sistemik bir güven krizinin” göstergesi olduğunu söyledi.

Murat, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen resmi evrak sahteleme, sahte resmi belge düzenleme, başkasının kimliğine bürünme, sahte çek düzenleme, sahte banknot tedavüle sürme, sahtekârlıkla mal ve para temini ile sahte beyanla belge icrasını temin suçlarına ilişkin dava sayısının 2022 yılında 113 iken 2025 yılında 210’a ulaştığını kaydetti. Dört yılda yüzde 86’lık artış yaşandığını ifade eden Murat, “Sahtecilik suçları, diğer suç kategorilerinden farklı bir anlam taşır. Bir ülkenin belgelerine, kurumlarına ve kamu görevlilerine duyulan güvenin ne kadar sağlam olduğunu doğrudan yansıtır” dedi.

Bu tablonun sistemik bir güven krizinin varlığını netleştirdiğini belirten Murat, yıllardır belgelenen ve konuşulan kamu ihalelerindeki usulsüzlükler, liyakatsizlik, sahte diploma tartışmaları, devlet kaynaklarının keyfi kullanımı ve hesap verilmemesi kültürünün sahtecilik suçları için elverişli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

“Denetim mekanizmaları işlevini yitirdiğinde, şeffaflık bir slogan olmaktan öteye geçemediğinde ve yolsuzluk hesapsız kaldığında, sahtecilik suçları kaçınılmaz olarak çoğalıyor” diyen Murat, devletin sergilediği örneklerin toplumun suça bakışını dönüştürdüğünü ifade etti.

Kamu ihalelerinde usulsüzlüğün, sahte beyanla kazanç edinilmesinin ve partizanlık sonucu rant elde edilmesinin sonuçsuz kaldığı bir ortamda bireylerin de bu suçların yaptırımla karşılaşmayacağı düşüncesine kapıldığını belirten Murat, “Suçu işleyen tek kesim hükümet icraatçıları değil. Fakat yönetimin meşrulaştırdığı ya da görmezden geldiği davranış kalıpları zamanla toplumun geniş kesimlerine yayılıyor” dedi.

Kurumsal denetimin işletilmediği ve suçu önleyici politikaların bulunmadığı bir sistemde bu yayılmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Murat, “Sahtecilik suçlarındaki bu artış, güvenilir ve hesap veren bir yapının aşınmasının doğal sonucudur” diye konuştu.

Murat, sahtecilik suçlarındaki artışın yalnızca bireysel suçlular üzerinden okunamayacağını belirterek, “Tablo, bir bütün olarak kurumsal çöküşün istatistiksel yansımasıdır” ifadelerini kullandı.