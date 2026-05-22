Bahçeli: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir

Türkiye'de CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararının iktidar kanadındaki yankıları sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmaları çağrısında bulundu.

CNN Türk yayını aracılığıyla mesajını paylaşan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir" dedi.

Bahçeli ayrıca, "Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir. Feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmeli, bu aşamada tek yol uzlaşmak" ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan kararıyla ilgili AKP yönetiminden henüz bir açıklama gelmezken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez" dedi.

Kararı "vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karar" olarak nitelendiren Gürlek, herkesin sürece saygı duyması gerektiğini söyledi.

"İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir, bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur" dedi.

Davanın CHP delegelerinin başvurularıyla başladığını hatırlatan Adalet Bakanı, temyiz yolunun açık olduğunu söyledi.

"Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir" dedi.