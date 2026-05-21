İskele Belediyesi 4. Tiyatro günleri sona erdi

İskele Belediye Tiyatrosu’nun 27 Mart’ta sahneye taşıdığı “Hadi Öldürsene Canikom” isimli oyunu ile başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, dün akşam sona erdi. Türkiye’nin ünlü dizi ve sinema oyuncusu Tamer Levent’in de katılımıyla düzenlenen tiyatronun toplum üzerindeki etkisi, sanatın birleştirici gücü ve kültürel etkinliklerin öneminin konuşulduğu söyleşi, tiyatroya ilgi duyanları İskele AKM’de buluşturdu. Tiyatro günleri söyleşinin ardından ise Grup Deniz Feneri konseri ile sona erdi.

Dizi ve sinema oyuncusu Tamer Levent, söyleşide tiyatro severlerle buluştu

İskele Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen İskele Belediyesi Tiyatro Günleri, dün akşam gerçekleştirilen söyleşi ve konser ile sona erdi. İskele AKM’de gerçekleşen gece, tiyatro ve müziği bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu. Kapanış gecesinde dizi ve sinema oyuncusu usta isim Tamer Levent’ in yanı sıra Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı, Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni Metin Güler ve İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar söyleşide tiyatro severlerle buluştu. Gerçekleşen söyleşide tiyatronun toplum üzerindeki etkisi, sanatın birleştirici gücü ve kültürel etkinliklerin önemi konuşuldu.

Tiyatro günlerinin finalinde Grup Deniz Feneri konseri yer aldı

4. Tiyatro Günlerinin finalinde ise Grup Deniz Feneri sahne aldı. Seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle geceye renk katan ekibe, şiir ve şarkılarıyla Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı, Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni Metin Güler de eşlik etti. Geceyi izleyenler arasında İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece de yer aldı.

Birçok oyun tiyatro severlere ücretsiz sunuldu

İskele Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Tiyatro Günleri boyunca birbirinden değerli tiyatro ekipleri İskele’de sahne aldı. Farklı oyunlarla tiyatro severleri buluşturan etkinlik, bölge halkından da büyük beğeni topladı.