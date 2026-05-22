“Liyakatsizliğin bedelini çocuklar ödüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), eğitim sisteminde yaşanan sorunların her geçen gün derinleştiğini belirterek, “Okullarda meydana gelen son olaylar son derece ciddi ve kabul edilemezdir” dedi

CTP tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlik mesleğinin yalnızca bir meslek grubu olarak görülmediği ifade edilerek, eğitimde atılacak her adımın çocukların üstün yararı gözetilerek planlanması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, çocukların akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin sağlanmasının yanı sıra ihmal ve istismara karşı korunmasının devletin öncelikli sorumluluğu olduğu belirtildi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu sorumluluğun farkında olmadığı belirtilen açıklamada, liyakatsizliğin normalleştiği bir sistem yaratıldığı kaydedildi. Okulların çocukların gelişim alanı olmaktan çıkarıldığı öne sürülen açıklamada, yaşanan son olayın da ihmal ve istismar şüphesini gündeme getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, partizanlık, liyakatsizlik ve eğitimi yönetememenin eğitimde yaşanan “çürümenin” temel nedenleri olduğu belirtilerek, denetim mekanizmalarının zayıflamasının çocukları korumasız bıraktığı vurgulandı.

CTP, olayla ilgili soruşturmanın yalnızca zanlıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, ihmali veya denetimsizliği bulunan tüm kişi ve kurumların da soruşturulmasını istedi. Açıklamada, süreç yürütülürken çocukların üstün yararının gözetilmesi ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Öğretmenlikte liyakatin yalnızca bir istihdam politikası olmadığı vurgulanan açıklamada, bunun doğrudan çocuk güvenliği, çocuk hakları ve toplumun geleceğiyle ilgili olduğu kaydedildi. CTP, denetimlerin eksiksiz sağlanacağı bir düzen kurma konusunda kararlı olduklarını da belirtti.