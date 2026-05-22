4 embriyoyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

"İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasasına Aykırı Hareket" suçundan tutuklanan zanlı Y.M.G. ile embriyoların yurt dışına çıkarılması için talimat ve izin verdiği tespit edilen F.Y.G. ile N.B.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, embriyoları yurt dışına çıkarma girişiminde bulunan zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığı gerekçesiyle, ileride Ağır Ceza’da yargılanmak üzere tutuklu yargılanmasına emir verdi. Diğer iki zanlı ise teminata bağlandı.

4 adet embriyo ile yakalanmıştı

Polis, zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:30'da Ercan Havalimanı'nda Kale 8 diye bilinen polis kontrol noktasında beraberinde bulundurduğu Life Parcel yazılı ve referans numaralı embriyo tankında 4 ayrı tüpte toplam 4 adet embriyo ile yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC'den çıkış yapacağı esnada tespit edilerek “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasasına Aykırı Harekette” bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını hatırlattı.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmadan; bahse konu embriyoların Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiğinin öğrenildiğini, yapılan ileri soruşturmada konu embriyoların KKTC'den çıkarılmaları için yetkili makamlardan herhangi bir izninin bulunmadığını, sadece bir başvurunun olduğunun öğrenilmiş olup konu embriyoların emare olarak alındığını mahkemeye yineledi.

“Sağlık Bakanlığı’na başvuru var ancak onay henüz yok”

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan soruşturmada bir başvuru yapıldığını ancak henüz onay verilmediğini öğrendiklerini kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada F.Y.G.’nin talimat, N.B.T.’nin ise izin verdiğini tespit edildiğini ve zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklandıklarını söyledi.

Yurt dışına çıkarma girişiminde bulunan zanlı Ağır Ceza’da yargılanacak

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, KKTC’de kalıcı bağı bulunmayan Y.M.G.’nin tutuklu yargılanmasını, F.Y.G. ile N.B.T.’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Y.M.G.’nin KKTC’de yasal bağı bulunmadığını, ileride Ağır Ceza’da yargılanacağını belirterek, bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yalkut, Fatma Yaman Göçer’in 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, Negin Bayat Tork’un da 100 bin TL nakit teminat yatırmasına iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına, her iki zanlının da yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.