Evre: “Cannes’dan daha büyük hayaller ve Kıbrıs sineması için yeni hedeflerle döndük”

Murat OBENLER

KKTC Cumhurbaşkanlığı desteğiyle Cannes’a katılan Kıbrıslı Türk yönetmen Ömer Evre ile oyuncu Hatice Tezcan, “Tuvaldeki Sır” filmiyle dünyanın en önemli film pazarı olan Cannes Marché du Film’de yer alarak profesyonel “Blue Badge” akreditasyonu ile uluslararası sinema sektöründe Kıbrıs Türk sinemasını temsil etti.

Ömer Evre’nin “Tuvaldeki Sır” filmi ile daha önce gerçekleştirdiği “Savaşın İki Yüzü” filmiyle birlikte geçmiş projeleri, IMDB kayıtları, basın haberleri ve profesyonel çalışmaları sayesinde Cannes tarafından uluslararası sektör profesyoneli kabul edilerek “Blue Badge” akreditasyonu alma şansı yakalamasıyla açılan Cannes kapısından oyuncu Hatice Tezcan da geçerek hem kendi filmlerini tanıttılar hem de ülke sinemamızı Markette iletişime geçtikleri profesyonellere anlattılar.



Evre: “Kıbrıs Türk sinemasının uluslararası sinema sektöründe de var olduğunu göstermek çok değerliydi”

Ömer Evre, Cannes’da bulunma amaçlarının yalnızca festival atmosferini deneyimlemek olmadığını belirterek, asıl hedeflerinin “Tuvaldeki Sır” filmiyle dünyanın en büyük film satış pazarı olan Marché du Film’de yer almak ve Kıbrıs Türk sinemasının uluslararası sinema sektöründe de var olduğunu göstermek olduğunu ifade etti.



“Film “Turkish Films 2026” kataloğunda da yer alarak Market kapsamında uluslararası sektör profesyonellerine tanıtıldı”

Evre: “Filmde Türkiye’den tanınmış oyuncuların yer alması da uluslararası platformlarda dikkat çekmemizde önemli rol oynadı. Özellikle Cemal Hünal ve Devrim Nas gibi Türkiye’de güçlü bilinirliğe sahip oyuncuların projede bulunması filmin profesyonel görünürlüğünü artırırken, Kıbrıs’tan Türk ve Rum toplumundan oyuncuların aynı yapımda bir araya gelmesi filmin uluslararası ve iki toplumlu yapısını güçlendirdi. Film ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Turkish Films 2026” kataloğunda da yer alarak Cannes Marché du Film kapsamında uluslararası sektör profesyonellerine tanıtıldı. Oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Tezcan, Cansev Günsoy, Georgios Anagiotos, Esin Kaya, İpek Amber, Deniz Çakır, Osman Alkaş ve Neophytos Neophytou gibi isimler yer alıyor.” dedi.



“Artık yeni projelere “Acaba ne olacak?” korkusuyla değil; kurduğumuz bağlantıların, iletişimlerin ve uluslararası iş birliklerinin verdiği umutla bakıyoruz”

Yönetmen Evre değerlendirmesini “Oyuncum Hatice Tezcan ile birlikte bu festivalde bulunmak benim için ayrıca çok özel ve motivasyon verici bir deneyimdi. Artık yeni projelere “Acaba ne olacak?” korkusuyla değil; kurduğumuz bağlantıların, iletişimlerin ve uluslararası iş birliklerinin verdiği umutla bakıyoruz. Cannes’dan yanımızda sadece fotoğraflar değil, geleceğe dair daha büyük hayaller, daha güçlü motivasyon ve Kıbrıs sinemasını daha ileri taşıyacak yeni hedeflerle döndük.” Sözleriyle tamamladı.