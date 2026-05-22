Gazimağusa Belediyesi Bursa Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuna katıldı

Maraş Voleybol Okulu, Gazimağusa Belediyesi adına, kardeş kent Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen, 24'üncü Nilüfer Uluslararası Spor Organizasyonu Kardeş Kentler U15 Voleybol Turnuvası’na katıldı.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ın da yer aldığı bir heyet, 24'üncü Nilüfer Uluslararası Spor Organizasyonu'nun ilk günkü etinlikleri ve müsabakaları için Bursa'nın Nilüfer bölgesine gitti. Maraş Voleybol Takımı'nda, Kulüp Başkanı Mehmet Kaya ve Antrenör Umut Güvercin de yer aldı.

Organizasyonda, spor müsabakalarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de yer aldı. Gazimağusa Belediye heyeti, organizasyon kapsamında düzenlenen kültürel geziler ve gençlik buluşmalarına da katıldı. Gazimğusa Belediyesi heyeti Nilüfer Belediyesi yetkilileriyle spor, kültür ve gençlik alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi seçeneklerini görüştü.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, organizasyona ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek, kardeş kent ilişkilerinin yalnızca kurumsal temaslarla sınırlı kalmadığını, gençleri, sporu, kültürü ve dayanışmayı merkeze alan etkinliklerle daha da güçlendiğini ifade etti.