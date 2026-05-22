3D Heykel Seramik Atölyesi’ kayıtları başladı

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan ‘3D Heykel Seramik Atölyesi’ için kayıtlar başladı. Sanata ilgi duyan vatandaşlara yönelik hazırlanacak atölye çalışmaları kapsamında katılımcılar, seramik ve heykel sanatının temel tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.

Eğitmen Nevin Halis eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde; çamur şekillendirme, üç boyutlu tasarım, seramik form oluşturma ve yaratıcı sanat çalışmaları gibi farklı alanlarda uygulamalı eğitimler verilecek. Girne Belediyesi yetkilileri, atölyenin hem sanatsal üretimi teşvik etmeyi hem de katılımcıların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen atölye çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 0533 879 42 42 numaralı telefondan iletişime geçebileceği ifade edildi.