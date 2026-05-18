Yazın gelişiyle birlikte Lefkoşa’daki etkinlik takvimi de hareketlenmeye başladı. Collective Beat tarafından düzenlenen “Komedi Gecesi Türkçe”, 21 Mayıs Perşembe akşamı Rüstem Kitabevi’nde izleyiciyle buluşuyor. Saat 20.00’de başlayacak gecede stand-up, müzik ve performanslar izleyicileri bekliyor.

Gecenin sunuculuğunu Hakan Çoban üstlenirken, performanslarda ise Ozan, Melisa, Efe, Hayal, Erkan, Hasan, İsmail, Gunnur ve Adil öne çıkıyor.

Collective Beat, yazla birlikte seyircinin enerjisinin değiştiğini, gecelere olan ilginin arttığını ve performans alanında daha fazla ismin üretim yapmaya başladığını söylüyor.

“Her telden insan var, her tele gülüp eğleniyoruz” sözleri etkinliğin samimi ve kapsayıcı atmosferini gözler önüne seriyor.

“Dert tasayı evde bırak” çağrısıyla duyurulan etkinlik için Şaban’ın unutulmaz sözü de hatırlatılıyor: “Ağlamak yok, gülmek var, gülmek...”

21 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa’daki Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşecek “Komedi Gecesi Türkçe”, izleyicilere kahkaha ve canlı performanslarla dolu bir gece vaat ediyor.