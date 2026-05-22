Mayıs ayında barajlara 9,6 milyon metreküp su aktı

Kıbrıs’ın güneyindeki barajlarda Mayıs ayında 1987’den bu yana en yüksek su girişi kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Su Geliştirme Dairesi dün yaptığı açıklamada, bu ay barajlara giren su akışının şimdiye kadarki en iyi Mayıs ayı verisi olduğunu belirtti.

Verilere göre, 19 Mayıs’a kadar adanın rezervuarlarına yaklaşık 9,6 milyon metreküp su aktı.

Bu rakamın, 1987’de ayrıntılı kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana Mayıs ayı için kaydedilen en yüksek su girişi olduğu belirtildi.

19 Mayıs itibarıyla güney konveyöründeki barajlarda toplam depolama miktarının 71,2 milyon metreküp olduğu, bunun da kapasitenin yüzde 37,6’sına denk geldiği ifade edildi.

Adanın en büyük barajı olan Kouris’i de içeren güney su taşıma sistemi, batı dağlarından gelen suyu Lefkoşa, Larnaka ve Mağusa gibi tarım ve yerleşim merkezlerine taşıyor.

Bahar aylarındaki yoğun yağışlar, Kıbrıs’ta son birkaç yıldır yaşanan şiddetli kuraklığı büyük ölçüde tersine çevirdi.

Mart ayı da tarihe geçti. 35,4 milyon metreküp su girişiyle son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Ardından Nisan ayında rezervuarlara 23,6 milyon metreküp daha su girdi. Bu rakam, kayıtlara geçen en iyi ikinci Nisan ayı oldu.